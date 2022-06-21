AK Parti’den Pınar Gültekin davası ile ilgili açıklama

Pınar Gültekin davasında katil Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası sonrası AK Parti'den açıklama geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda süreci hassasiyetle takip ettiklerini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabından kamuoyunda tepki ile karşılanan karara ilişkin açıklamalar yaptı. Çelik, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı mekanizması çalışmaktadır. Yeniden değerlendirme süreçleri hukuk içinde bellidir. Hukuki süreçleri hassasiyetle takip edeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i Muğla'daki bir çiftlik evinde vahşice öldürmüştü. Pınar Gültekin'i diri diri varilde yaktığı tespit edilen Avcı, kendisine şantaj yapıldığını öne sürmüştü. Türkiye'nin yakından takip ettiği davada Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Heyet, haksız tahrik indirimi ile Avcı'nın cezasını 23 yıl olarak kararlaştırdı. Caninin 14.5 yıl hapis yatması bekleniyor.

KARAR TEPKİ ÇEKTİ

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin davasından çıkan karar kamuoyunu tatmin etmedi. Cani Cemal Metin Avcı'ya verilen cezayı az bulanlar sosyal medyada tepki gösteren paylaşımlar yaptı.

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