Başkan Erdoğan’dan dünyaya sığınmacı mesajı: Göçün temelindeki sorunlarla yüzleşin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Küresel Parlamenter Göç Konferansı'na video mesaj gönderdi. Parlamentolar Arası Birlik'in farklı siyasi sistem, düşüncelere sahip parlamenterler için önemli diyalog zemini işlevi gördüğünü kaydeden Erdoğan, "Parlamentolar göç ve mültecilere ilişkin küresel mutabakatlar temasıyla düzenlenen küresel parlamenter konferansının bu bağlamda önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Son 2 buçuk yılımıza damga vuran korona virüs salgınıyla beraber nefret söylemlerinin küresel ölçekte ürkütücü boyutlara vardığını görüyoruz. Ekonomik sıkıntıların başta Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyada yabancı karşıtlığını ve mülteci düşmanlığını körüklediğini görüyoruz" dedi.



'REKLAM MALZEMESİ YAPANLAR'

BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkelerin 5,8 mülteciye ev sahipliği yaptığını dile getiren Erdoğan, "Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Kıtaların ve kültürlerin kavşağında bir ülke olarak göç olgusu tarih boyunca beşeri ve sosyal hayatımızın bir parçası olmuştur. Engizisyondan kaçan Museviler başta olmak üzere son 500 yılda zulme uğrayan milyonlarca insana kapılarımızı açtık. Kafkasya'daki kardeşlerimiz de Balkanlar'daki soydaşlarımız da başları dara düşünce güvenli liman olarak hep Türkiye'ye sığındı" diye konuştu.





'SORUMLULUKTAN KAÇILAMAZ'

Türkiye'nin tarih boyunca bir çok farklı toplumdan insana ev sahipliği yaptığını belirten Erdoğan, "Kapılarımıza gelen hiç kimseyi geri çevirmedik. Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük insan hareketliliğinin yaşandığı günümüzde hiç kimse sorumluluklarından kaçamaz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez" ifadelerini kullandı.



"AVRUPA'YA SIĞINAN ON BİNLERCE ÇOCUĞUN AKIBETİ BİLİNMİYOR"

Salgının tetiklediği ekonomik krizle birlikte daha fazla insanın yurtlarını ve evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çeken Erdoğan, "Şu an dünya genelinde göçmenlerin sayısı 275 milyona, yerlerinden edilenlerin sayısı 85 milyona, mültecilerin sayısı ise 30 milyona yaklaştı. Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalarla beraber mevcut mülteci sayısına 5 milyon kişi daha eklendi" diye konuştu. Geride bıraktığımız dönemde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmenin Akdeniz'de hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Erdoğan, "Avrupa'ya sığınan on binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Asıl yükü sesi çok çıkan gelişmiş toplumlar değil, kriz ülkelerine komşu olan bizim gibi ülkeler çekmekte" diye konuştu.