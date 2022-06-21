Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İnsanın olgunluğu gibi siyasetin de olgunluğundan bahsetmek mümkündür. Olgunlaşmak demek, alınan kararların, taşınan kalplerin hassasiyet düzeyindeki tırmanışı demektir. Her rüzgara yelken açan, her telkine kapı aralayan bir siyaset anlayışının ne olgunluğundan ne omurgalı duruşundan söz edilebilir. Basit ve bayağı siyasetin ömrü pişkinlikle gelip geçecektir.

Türk siyasetinin çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birisi bu tip siyaset ve siyasetçi akımının varlığıdır. Bugün ne yaşıyorsak izleri dündedir. Bugün neyle karşılaşıyorsak hedefleri yarındadır. Hedefi büyük olanın inancı da büyüktür.

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILDÖNÜMÜNE HAZIRLANIYORUZ

Biz insanüstü bir gayretle çalışıyoruz, geceyi gündüze katıyoruz. Cumhuriyet'in 100'üncü yıldönümüne hazırlanıyoruz. İlçe ilçe gezip vatandaşlarımıza düşüncelerimizi anlatıyoruz. Bizim niyetimiz halis, nişanemiz halka ve Hakka hizmettir.

YALANDAN VERGİ ALINSA İFLAS BAYRAĞI ÇEKERLERDİ

Cumhur İttifakı'nın gelecekteki Türkiye tasavvurunu paylaşacağız. Oynanan oyunların iç yüzünü milletimizin her güzel insanına aktarıp aydınlatma görevini yerine getireceğiz. Ülkemizin hiçbir yerinde zillet ittifakının iddia ettiği gibi bir Türkiye tablosu yoktur. Çürük çarık zihniyetlerin hiçbir sözü söz değildir. Yalandan vergi alınmış olsaydı, yalancı siyasetçilerinin hepsi iflas bayrağını çekmekten kurtulamazdı.

Aziz milletimiz siyasi sahtekarlara dün olduğu gibi yarın da prim vermeyecektir. Sahte bir gülümseme ile kalabalıkların içine giren samimiyetsiz ve kifayetsiz siyasetçilerin herkesi kendileri gibi ahmak sanmaları çarpıklıktır. MHP 18 Şubat 2022'den beri 493 ilçemizi ziyaret etmiştir. Çok şükür milletimizin tamamıyla kucaklaşmanın huzurunu yaşıyoruz.

ERDOĞAN YÜZDE 50'Yİ FERSAH FERSAH AŞACAK

Cumhur İttifakı Türkiye'nin her yerinde milletiyle oturup kalkıyor. İnsanımıza muhabbetle dokunuyor. Gittiğimiz her yerde gördüğümüz gerçek şudur; 2023'te Cumhur İttifakı sandıktan açık ara farkla çıkacaktır. Millet İttifakı'nın şapkadan çıkaracağı aday kim olursa olsun, Cumhurbaşkanımız Erdoğan yüzde 50'yi fersah fersah aşan bir oranla yeniden Cumhurbaşkanı seçilecektir.

Zillet ittifakının adayını açıklamamasında bilinçli bir taktik mi söz konusudur yoksa demir bir çatlak mı etkilidir. Çıkarsınlar adaylarını görsünler Hanya'yı Konya'yı. Kolayca yıpranacak meçhul bir adayı arayıp aramadıklarını, böylesi bir akıl tutulmasına düştükleri bir diğer muammadır.

'Kasım'da seçim olabilir' diyen Kılıçdaroğlu ya kendini kandırıyor, ya da paraşütsüz uçuyor. Bizim tavsiyemiz en yakın kliniğe müracaat etmesi ve tedavi altına alınmasıdır. Henüz ortak adayda anlaşamayan birbirine çalım atmaktan haz alan, birbirlerinin aleyhine kulisleri kaynatan siyasi partilere Türkiyemizin emanet edilmesi, istikbalimizin hiçe sayılmasıdır.

Türkiye dünyanın tüm projektörlerinin çevrili olduğu coğrafyanın ağırlık merkezidir. Bizim yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. MHP'yi ve Cumhur İttifakı'nı anlatıp milletimizin dua ve desteğine mahzar olma heyecanıyla dolup taşacağız.

Kurallara dayalı uluslararası düzenin meydan okumalara maruz kaldığını; siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında çatlakların yeni kırılmalarla genişlediğine şahit oluyoruz. Ekonomik-politik sistemin insanlığın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaklaştığı görülmektedir.

Dünya kapsayıcı bir vizyona, adil, barışçıl politikalara muhtaçtır. Dünya genelinde gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan refah kayıpları endişe vericidir. Karşımızdaki bu tablo küresel krizleri teşvik etmiştir.

İNSANLIĞIN YENİ BİR VİZYONA İHTİYACI VARDIR

Milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir ekonomik modele ihtiyaç olduğu açıktır. Sindirella ekonominin sonuna gelinmiştir. Ahlaki olmayan, insani değerlerle bağdaşmayan piyasa uygulamalarını köklü bir şekilde sorgulamaktan, ekonomik, güvenlik, eşitlik, özgürlük, adalet kapsamında revize etmedikten sonra varılacak yer yine krizdir. İnsanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı vardır.

Ekolojik limitler çerçevesinde kalarak, ekonomik istikrarı yakalamak geleceğin dünyasını daha mamur ve müreffeh hale taşıyacaktır. Uyuklayan bakışla altımızdan kayıp giden dünyayı seyretmemiz sorumluluk anlayışımızla ters düşecektir.

Milli ve manevi değerlerle bezenmiş bir ekonomik modele ihtiyaç olduğu açıktır. Sindirella ekonominin sonuna gelinmiştir. Ahlaki olmayan, insani değerlerle bağdaşmayan piyasa uygulamalarını köklü bir şekilde sorgulamaktan, ekonomik, güvenlik, eşitlik, özgürlük, adalet kapsamında revize etmedikten sonra varılacak yer yine krizdir. İnsanlığın yeni bir vizyona ihtiyacı vardır.

Ekolojik limitler çerçevesinde kalarak, ekonomik istikrarı yakalamak geleceğin dünyasını daha mamur ve müreffeh hale taşıyacaktır. Uyuklayan bakışla altımızdan kayıp giden dünyayı seyretmemiz sorumluluk anlayışımızla ters düşecektir.

Biz irademizle, bilgimizle, kültür hazinemizle yeni dünyayı tahayyül eden, her meseleye can alıcı noktasından bakacağız. İyi bir hayat ahlaki temellere dayanmalıdır. İyiliğin asıl manası bireysel değil, toplumsal olmasıyla tezahür edecektir.

Küresel ekonomik ve siyasi sistem ahlak buhranının göbeğindedir. Öyle bir döneme gelinmiştir ki, hırs, karaborsacılık, yıkıcı rekabetler sonlu bir hayat içinde sınırsız servet iştahı beşeriyetin felaketi haline dönmüştür.

KÜRESEL EKONOMİ CÜCELEŞMİŞTİR

Herkese fayda sağlayacağı iddia eden, zengini daha zenginleştiren damlama ekonomisinin bir dolandırıcılık olduğu itiraf edilmedi mi? En büyük dev yıldızlar karadeliklere dönüşmektedir. Bazıları vardır ki beyaz cüceler olarak görülmektedir. Küresel ekonomi cüceleşmiştir, motoru teklemiştir.

Küreselleşmenin sonuna gelindiği iddiaları akademik dünyanın gündemine gelmiştir. Bugünkü şartlarda küresel ekonomi, fırtınalı havada bozuk pusulayla yolunu arama çabasındadır. Yükselen enflasyona karşı faiz silahına sarılmışlardır. Bir süre sonra tetik boşuna çekilecektir. Rekor kıran gıda ve enerji fiyatları küresel enflasyonu zirveye çıkarmıştır. Hayat pahalılığı kar topu gibi çığa dönüşmüş insanlığın üzerine yuvarlanmıştır.

TÜSİAD'A TEPKİ

TÜSİAD Başkanı işi gücü bırakmış İsveç'in yanında yer alıyor. Neymiş geleneksel politikalara yönelmeliymişiz. Bir kez olsun milli olun. Güç ve çıkar odaklarına boyun eğdiniz bari adam gibi konuşun. Konuşun da size müteşekkir olalım. Türk olamıyorsanız bari insan olun. İsveç Kandil'in finans koridoruna dönüşmüştür. TÜSİAD bundan memnun mudur? Sorarım Zillet İttifakı ile TÜSİAD bu durumdan mutlu mudur.