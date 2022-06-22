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Haberler Gündem Gara'da MİT operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gara'da MİT operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

22.06.2022, 17:01

Gara’da MİT operasyonu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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