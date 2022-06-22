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Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris'te

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu. Ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

AA

22.06.2022, 14:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2022, 15:31

Son dakika: Başkan Erdoğan Marmaris’te

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Başkan Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Marmaris ilçesindeki orman yangını ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Amazon köyü Bördübet mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 20.00 sıralarında başlayan yangının yaklaşık 300-400 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluşturduğunu kaydetti.

Başsavcı Yağcı, "Yangınla ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadesini kullandı.

Marmaris'teki orman yangınından yürek yakan kareler Muğla Marmaris'te orman yangını! İşte bölgedeki son durum...

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