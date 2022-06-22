Uyuşturucu tacirleri ablukada

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde uyuşturucuya karşı "Kökünü Kurutma Operasyonu" başlatıldı. 205 adreste 292 şüpheliye yönelik yapılan hava destekli operasyonda 213 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hepsi tek tek takip edilip yakalandı. Ayrıca bine yakın personelle Eren Abluka-18 Narkotik Operasyonu başlatıldı" dedi.



OPERASYONDA emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Soylu, "Bu operasyon projeli bir operasyondur. Başından itibaren tek tek takip edilmiş. Tüm dinlemeleri, tüm delilleri elde edilmiş ve daha sonra operasyona döndürülmüştür. Diyarbakırımızı uyuşturucu açısından zehirlemeye çalışan, tekrar söylüyorum en tepe yöneticiler dahil olmak üzere baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonunda başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır. 292 hedefin kalanları da gözaltına alınacaklardır. Ayrıca 61 tim ve 960 personelle Narko-Terör Eren Abluka-18 Operasyonu da başlatıldı" diye konuştu.

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