Başkan Erdoğan’dan Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan hayatını kaybeden İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı gönderdi. Başkan Erdoğan, paylaşımda "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan hayatını kaybeden İslam alimi Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı gönderdi.



Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömrünü İslam'a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.