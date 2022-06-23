Kılıçdaroğlu 489 bin lira tazminata mahkum edildi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen iki ayrı 'Man Adası' davasında yeniden karar çıktı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin bozma ilamı kararına direnilmesine karar verdi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 150 bin, dava sürecinde hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar'ın varislerine 60 bin lira ödemesine karar verdi.



AYRI AYRI CEZALAR

Mahkeme Kılıçdaroğlu'nun Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a ayrı ayrı 22 bin lira tazminata mahkum edilmesine karar verirken, 20 bin lira Necmeddin Bilal Erdoğan'a, 16 bin lira Ahmet Burak Erdoğan'a ve 15 bin lira Mustafa Erdoğan'a tazminat ödemesine karar verildi. Kılıçdaroğlu'nun Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e ayrı ayrı 14 bin lira tazminat ödemesine mahkum eden mahkeme, Organ Uzuner ve Osman Ketenci'ye de ayrı ayrı 13 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

DİĞER DAVA DA SONUÇLANDI

Diğer davada da taraf beyanlarının alınmasının ardından direnme kararı veren mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 130 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Böylece Kılıçdaroğlu iki ayrı davanın toplamında 489 bin lira manevi tazminata mahkum edildi.