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Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine ilişkin konular ele alındı. Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

25.06.2022, 15:47 Güncelleme Tarihi: 25.06.2022, 16:26

Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirdiği ifade etti. Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurularını görüştüm. Önümüzdeki hafta Brüksel ve Madrid'de müzakerelere devam etme konusunda mutabık kaldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 28-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç'in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

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