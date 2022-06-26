Başkan Erdoğan’dan NATO diplomasisi

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

ELLE TUTULUR ADIM YOK

ERDOĞAN görüşmede, iki ülkenin terör örgütü PKK/ PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye'ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı. ERDOĞAN, İsveç Başbakanı Andersson ile de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede İsveç'in terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Erdoğan, bu noktada Türkiye'nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Erdoğan'ın ayrıca, İsveç'in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arz eden temel konularda adım atması gerektiğini yinelediği aktarıldı. Silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra iade ve sınırdışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.