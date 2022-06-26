Türkiye’nin Madrid’deki kritik rolü

İspanya'nın başkenti Madrid'te yapılacak 'NATO Liderler Zirvesi'nin tarihi yaklaşırken (29-30 Haziran) İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasına ilişkin ORTAK MUTABAKAT'IN henüz gerçekleşmemesi dünya kamuoyu tarafından nefes nefese takip ediliyor. Başta, ABD ve İngiltere, İsveç ve Finlandiya'yı HEMEN NATO ÜYESİ YAPMA konusunda işe koyulmuşlardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batının aparatı PKK-PYD bağlamında tavrını net biçimde koyması sonucu şaşkına döndüler.

TÜRKİYE 'KRAL ÇIPLAK' DEDİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya üyelik başvurusunda bulunursa "çok hızlı" bir şekilde ittifaka katılabileceklerini söylemişti. İki ülkenin adaylık başvurularını, "kaçırılmaması gereken tarihi bir an" olarak selamlamıştı... Stoltenberg'in son yaptığı "İlla bu zirvede üye olmaları şart değil" mealindeki açıklamaları 'Amerika ve NATO üyelerinin kıvrandığını gösteriyor... Derin ABD'nin aparatı PKK-PYD'nin önemli NATO üyeleri tarafından yıllardır korunduğu gerçeği karşısında Başkan Erdoğan, KRAL ÇIPLAK demiş, yaşanan stratejik gerçekliği daha görünür noktaya taşımıştır. ABD ve NATO'nun bu icraatı, Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılığı, yıllardır bölücü terör örgütü PKK ve Suriye kolu PYD'yi desteklemelerinin 'intikamı' olarak değerlendirilmelidir. Evet. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı ABD tarafından "tam desteğimize sahipler" denerek karşılanmıştı. Türkiye'nin haklı, meşru, kararlılıkla ortaya koyduğu PKK-PYD şartı karşısında şimdi gelinen noktayı NATO ve ABD'nin görmemesi mümkün mü? Peki, Washington ne hissediyor? Elbette,Türkiye'nın İsveç ve Finlandiya'ya koyduğu PKK-PYD TAVRI, bu bölücü örgütün arkasındaki ağababa Amerika ve Almanya'ya damardan verilen derin mesajdır.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Şubat'tan bu yana Erdoğan'ın tavrına karşı öyle vurdumduymaz ve rahattılar ki Ankara'nın, Erdoğan'ın ilk açıklamalarını mesela, "Başvuruları izliyoruz ama olumlu fikre sahip değiliz" sözlerini anlamazlıktan geldiler. Türkiye NATO ülkelerinin PKK-PYD'yi kucaklamasına net tavır koyarak STRATEJİK GERÇEĞİ İFADE EDİYOR. NATO karargahının ve baş aktörler ABD-İngiltere-Almanya ile Türkiye arasında diplomatik temaslar sürerken, İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran'da PKK-PYD'nin küstah gösteriler yapması, Türkiye'nin tepkilerinde ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Skandal olay sonrası İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olma olasılıklarıyla ilgili Başkan Erdoğan çok sert tepki gösterdi: "NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK-PYD-YPG gibi tüm terör örgütleriyle ilişkilerini kesmeyi garanti etmek zorundadır. İsveç, PKK-PYD'nin cirit attığı bir ülke konumunda. Parlamentoları içinde bile teröristler var. Bu teröristler bu Parlamentolarda yer aldığı sürece biz bunlara buyrun devam edin, NATO'ya girin diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli." Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil, zarurettir. Güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalılar. Aksi halde süreç ilerlemez" ifadelerini kullandı.

NATO 73 YILDA NASIL GENİŞLEDİ?

İKİNCİ Dünya Savaşı'nın ardından Sovyetler Birliği'nin yayılmacı politikasına karşı 12 ülke tarafından 1949 yılında kurulan NATO'nun günümüzde 30 üyesi var. NATO, ABD, İngiltere, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve Portekiz'in oluşturduğu "Atlantik ötesi" 12 ülke tarafından 4 Nisan 1949'da Washington Antlaşması'nın imzalanmasıyla kuruldu. İttifakın kurulmasının hemen ardından 1952 yılında Yunanistan ve Türkiye, 1954'te Batı Almanya NATO'ya dahil oldu. 1982'de İspanya ittifaka eklendi. "Soğuk Savaş'ın" yani iki kutuplu dünyanın sembolü olan Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından 1990'da iki Almanya birleşti ve NATO'nun parçası oldu. NATO'nun genişlemesi, kutbun diğer tarafı olan Sovyetler Birliği'nin 1991'de yıkılmasının ardından hız kazandı. Soğuk Savaş'ın bitmesiyle geçmişte hakimiyeti bulunan ülkelerin NATO'ya davet edilmesi Rusya'nın itirazına yol açtı. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'e göre, ABD 1990'da NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğini taahhüt etmişti. 2004'te dev genişleme dalgası Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya üyeliğe kabul edildi. 2014'te Arnavutluk ve Hırvatistan, 2017'de Karadağ NATO'ya kabul edilirken, 2020'de Kuzey Makedonya'nın da üye olmasıyla ittifakın üye sayısı 30'a ulaştı. NATO, Ukrayna ve Gürcistan'ı üye yapmayı planlarken, Rusya, NATO'nun genişlemesini "doğrudan tehdit" olarak tanımlayarak Ukrayna'ya savaşı başlattı. İttifaka katılmayı isteyen Bosna Hersek bekletilirken, İsveç ve Finlandiya'da da NATO üyesi olmak için harekete geçti.

ERDOĞAN'IN MADRİD ÇANTASI

BAŞTA ABD ve İngiltere olmak üzere Almanya ve Fransa ile Türkiye arasında müthiş manevralar sürerken, Erdoğan 29-30 Haziran da NATO Zirvesi'ne çantasında çok hassas dosyalarla gideceği belirtiliyor. Türkiye'nin tezlerini özel belge ve dosyalarla ortaya koyacak. Erdoğan'ın çantasındaki dosyalar: 1) İsveç ve Finlandiya'dan beklenen somut garantiler. 2) NATO'nun PKK'nın Suriye kolu PYD'yi kara listeye alması, lojistiklerin kesilmesine yönelik somut yazılı metinlerin hazırlanması, 3) Ege adalarının silahlardan arındırılması....Yunanistan'ın Lozan ve Paris Anlaşmaları yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması. 4) Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta PKK-PYD'ye karşı yürüteceği yeni operasyonlar, 5) ABD'nin F 16 savaş uçaklarını acilen vermesi, yeni hava savunma sistemleri talebi (Fransız-İtalyan sistemleri) 6) Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğu ve olası gelişmeler.'

BELGELERLE ANLATILACAK

DOSYALAR içinde, İsveç ve Finlandiya'nın teröre desteği çok özellikli. İki ülkenin PKK/YPG/ PYD'ye verdiği silahlar ile finansal ve siyasi destek kanıtlarıyla bir kez daha ortaya konulacak, bu hasmane tutum sürerken müttefiklik ilişkisi kurulamayacağı ifade edilecek. (dosyanın içinde, son olarak Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında İsveç yapımı 200- 1000 metre menzilli 84 kalibrelik AT-4 tanksavar silahları ele geçirilmesi, tanksavarların seri numaraları ve fotoğrafları yer alacak.)

SONUÇ: ALMA MAZLUMUN AHINI

BAŞKAN Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın yazılı taahhüt vermeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını söylemesinden ABD ve diğer NATO üyelerinin nefesleri kesilmiş durumda. VUSLAT BİR BAŞKA NATO ZİRVESİNE KALACAK. ÇOK ANLAMLI BİR ATASÖ-

ZÜMÜZ VAR. ALMA MAZLUMUN AHINI ÇIKAR AHESTE AHESTE