Yunan casusunu MİT paketledi

YUNANİSTAN Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Mohammed Amar Ampara, Milli İstihbarat Teşkilatı operasyonuyla yakalandı. MİT'in yaptığı uzun soluklu araştırmalar ve elde ettiği bilgiler sonucunda, Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın, Yunan vatandaşı Mohammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığı ortaya çıkarıldı.

İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMIŞ

TÜRKİYE'YE seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret kisvesi altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Ampara, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ampara'nın, sınırdaki TSK unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ/PDY'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili araştırmalar yaptığı tespit edildi.