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Avrupa kıyısında göçmen faciası

27.6.2022

Avrupa kıyısında göçmen faciası
İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırında 24 Haziran'da yaşanan düzensiz göçmen akınında ölü sayısı Fas makamlarınca 18 olarak açıklansa da İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürdü. Caminando Fronteras'ın Sözcüsü Helena Maleno, sınırdaki dikenli tel örgülerden atlayıp İspanya tarafına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin akını sırasında Fas tarafında ölenlerden sayısının 37 olduğunu, halen ağır yaralılar bulunduğunu, ölü sayısının da artabileceğini duyurdu.

İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLER
Ölen düzensiz göçmenlerin insanlık dışı görüntüleri ve İspanya Başbakanı Sanchez'in sessizliği ise tartışılıyor. Diğer yandan düzensiz göçmen akını sırasında yaşanan olaylarda Fas tarafında ölenlerin insanlık dışı görüntüleri İspanyol basınında gündeme getirildi. Görüntülerde, cansız bedenleri yerlerde alt alta üst üste duran göçmenlerin kanlar içinde oldukları görüldü. Bazı görgü tanıkları da verdikleri demeçlerde, cesetlerin olduğu yerlerde ve morglarda tahammül edilemeyecek bir koku bulunduğunu söyledi.

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