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Başkan Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.