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Başkan Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

27.06.2022, 15:28

Başkan Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

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