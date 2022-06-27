  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem CHP’li Özgür Özel’e 1 milyonluk dava

CHP’li Özgür Özel’e 1 milyonluk dava

27.6.2022

CHP’li Özgür Özel’e 1 milyonluk dava
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti. Kızılca, Özel hakkında, "hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun" paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA