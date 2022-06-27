Erdoğdu’nun ’eş’ skandalı!

İzmir'de geçtiğimiz yıllarda kaçak eklentileri olan villasıyla gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile ilgili yeni bir skandal daha patladı. Erdoğdu'nun yaklaşık üç ay önce ayrıldığı eşi Özge Erdoğdu, sosyal medyada 3.5 ay önce kayda aldığını belirttiği videolu bir konuşma kaydı paylaştı.





PM'YE GİRSİN DİYE OY TOPLAMIŞ

Videoda Özge Erdoğdu'yu Tuba Torun ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışan Aykut Erdoğdu'nun yeni eşinin kurultayda seçilmesi için yaptıklarını anlatırken kullandığı skandal ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Yeni eşi Tuba Torun hakkında, "Bak dertleşmekse bilmem neyse şuysa buysa. Tuba hiçbir şey çekmedi. Tamam mı? Harbiden babalık ettim ben. Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun? Kemal Bey'i beş kere aradım, Oğuz'u beş kere aradım 'Beni çıkarın bunu alın' diye. Bütün kurultayda buna oy topladım, kim yapar bunu be!" ifadelerini kullandı.

TUBA TORUN HASTANEYE KALDIRILDI

Videonun yayılmasının ardından Aykut Erdoğdu, "Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü... Bu konuşma kaydedilmiş... Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü bir şey söyleyemem..." ifadelerini kullandı. Erdoğdu, 3,5 saat sonra yaptığı paylaşımda ise, hastaneye kaldırıldığını duyurduğu yeni eşi Tuba Torun'dan, yaşattıkları için özür diledi.