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Haberler Gündem Kaz Dağları eteklerinde çiftçi görünümlü PKK’lı

Kaz Dağları eteklerinde çiftçi görünümlü PKK’lı

27.6.2022

Kaz Dağları eteklerinde çiftçi görünümlü PKK’lı
İçişleri Bakanlığı ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 27. dönem HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammet Cihad Cemre'nin gözaltına alınmasının ardından ortaya şok eden detaylar çıktı. Bayramiç'te eski eşi adına bir ev kiraladığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bayramiç Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü'ne kayıt yaptırdığı ortaya çıkan Cemre'nin okul ve eve uğramayıp komün grupların yoğun olarak yaşadığı Kaz Dağları eteklerindeki Serhat Köyü'nde bir çadırda yaşadığı öğrenildi.
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