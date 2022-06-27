NATO zirvesinde ilkler yaşanacak

İspanya'nın başkenti Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Türkiye'nin görüşlerinin yansıdığı ittifakın yeni stratejik konsept belgesi kabul edilecek. Son olarak 12 yıl önce Lizbon'da güncellenen stratejik konsept belgesinin yenisinde, eskisinden farklı olarak Rusya'dan 'stratejik ortak' olarak bahsedilmeyeceği kaydediliyor. Zirvede ilk olarak NATO'nun güneyi ile ilgili terörizm odaklı ayrı bir oturum olacak. Güney Kore, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'nın da yer aldığı Asya Pasifik Zirvesi'ndeki ortakların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilecek.



TÜRKİYE ÖNE ÇIKACAK

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaştaki son durumun ana gündem maddeleri arasında olacağı zirvede, Türkiye kritik bir aktör olarak öne çıkacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan zirve sırasında çok sayıda liderle görüşecek. Teröre verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusunun da gündeme geleceği zirvede Çin ile ilişkiler ve genel siber güvenlik konuları görüşülecek.

2030 STRATEJİK KONSEPT BELGESİ

Dünyanın kilitlendiği NATO Zirvesi'nde 21 farklı dokümanın liderlerin onayına sunulması bekleniyor. Bu dokümanlar arasında en önemlisi ise NATO 2030 Stratejik Konsept Belgesi olacak. İttifakı daha etkin kılacak olan belge, üye ülkelerin yeni tehditlere karşı nasıl korunması gerekeceğini tespit edecek. NATO'nun, devlet ve devlet dışı aktörlerden kaynaklanan yeni tehditlere mukabele etme yeteneğini artırması, modern tehdit ortamında ittifakı korumak ve rakipleri caydırmak için siyasi araçları geliştirmesi ve değişen stratejik koşullara sürekli uyum sağlama yetisini koruması gerektiği kaydedilecek.

TÜRKİYE, NATO, FİNLANDİYA VE İSVEÇ ARASINDA DÖRTLÜ BULUŞMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ile NATO, İsveç ve Finlandiya arasında Madrid'de dörtlü zirve gerçekleştirileceğini açıkladı. Kalın, iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusuna terör örgütlerine destekleri nedeniyle Türkiye'nin hayır dediğini, bundan vazgeçene kadar üyeliklerine hayır deneceğine vurgu yaptı.

■ BETÜL USTA