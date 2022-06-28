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Haberler Gündem Çeşme’deki yangına ilk müdahale 5 dakikada geldi

Çeşme’deki yangına ilk müdahale 5 dakikada geldi

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir’in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına 5 dakika içerisinde ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

İHA

28.06.2022, 17:41

Çeşme’deki yangına ilk müdahale 5 dakikada geldi

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca "Yakılan bir ateş, atılan bir sigara izmariti veya bırakılan bir çöp yetiyor ormanda yangın çıkartmaya. Orman yangınına sebep olma" mesajı verildi.

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