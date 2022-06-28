Kurban bayramı tatili 9 gün oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

SINIRDA HAREKAT YAKINDA

Sınır ötesi harekatlarımızla dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz desteklerle ilkeli duruşumuzla farkımızı gösteriyoruz. Ülkemizin güvenlik kaygılarına, kalkınma hedeflerine saygı duymayan hiçbir yapının sahip olduğumuz güçten faydalanamayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Türkiye 20 yılda kendini farklı bir konuma yerleştirmeyi başarmıştır. Kendi teorilerini inkar pahasına ülkemize yüklenenlerin karın ağrısı işte budur. Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorumuzun eksiklerinin tamamladıktan sonra orada da harekatlara başlayacağız.

BUNLARLA SİYASET YAPILMAZ

Marmaris yangınını yakından takip ederek, bu felaketin sona ermesi için çalışmalar yaptık. Yoğun bir şekilde halkımızla, devletin kurumlarıyla STK'larımızla çalışmayı yaparak yeşilimize kavuşacağız. Millete hizmet derdi olmayanların, gökyüzünde helikopter arayışı gibi bu tür zavallılarla bu ülkede siyaset yapılmaz. Biz işimizi biliyoruz. Tabii yavrularında var, ortakların da var. Onlar da ne yapıldığını tekrar duymuş olsunlar. Dikkat et Muğla'da Büyükşehir Belediyesi sende. Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz. Ama bizler bakanlarımızla buraya indik. Atılması gereken adımları attık. NATO zirvesinde de PKK, YPG, FETÖ gibi terör örgütü konusunda sergilenen riyakarlıkları muhataplarımızın yüzlerine belgeleriyle göstereceğiz. Elimizdeki sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışırken, yenilenebilir enerji için yatırım yapıyoruz.

ASGARİ ÜCRETTE MÜJDE

ASGARİ ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Yine Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım. Ayrıca memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli aylıkları bayram öncesi ödenecek" dedi.

ADANA'DA PETROL BULDUK

Yeni kaynaklar bulmak için 4 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle hem Karadeniz hem Akdeniz'de çalışma yapmakta kararlıyız. Adana'da 2 yüksek kaliteli petrol bulduk. Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar. Aynı sahada 8 tane daha sondaj kuyusu açarak 10 kuyuda çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Geçmişte türlü engellemelerle ülkemizin dışında tutulduğu nadir elementlerin üretimleri alanına artık güçlü bir şekilde girme vaktinin geldiğine inanıyoruz. Eskişehir'de ilk etapta yıllık bin 200 ton cevher işletecek tesis kuruyoruz.

BİRAZ SABIR BEKLİYORUZ

Salgın ve savaş gibi olumsuz gibi küresel faktörler ekonomide ödediğimiz bedellerin yükünü daha da artırmıştır. Ancak gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki bize tuzak kuranların çoğu ekonomileri bizden daha kötü duruma geldi. Biz kendimizi asla kötüyle mukayese etmiyoruz. Milletimizden biraz daha sabır bekliyoruz. 2023'ün şubat-mart aylarından itibaren enflasyonu daha makul ve hızla daha aşağı seviyeye çekmiş olacağız.

TBMM'YE ÇAĞRI YAPTI

Ek bütçenin 217 milyar lirası personel ödemesi, 154 milyar TL sosyal güvenlik kuruma yapılacak transferler, 134 milyarı vatandaşlarımıza daha uyguna verilecek elektrik ve doğalgaz desteği, 45 milyar lirası dezavantajlı kesimlere yapılacak yardımlar. Bu vesileyle Cumhurbaşkanı maaşı üzerinden fırtına koparanlara bir çift söz söylemek istiyorum. Meclis'ten ek bütçenin Cumhurbaşkanı maaş ödeneğinin kanun maddesinden çıkarılmasını talep ediyorum. Kurban Bayramı tatilinin de 15 Temmuz'la birleştirilerek 9 güne çıkarıldığını duyurmak istiyorum.

20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

TATİL döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumların gençlere açık olacağını söyleyen Erdoğan, "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili süreç MEB tarafından başlatıldı" dedi.