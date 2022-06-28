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Son dakika: Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden görüşmesinin yarın yapılacağı açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı açıklamada Erdoğan ve Biden'ın yarın NATO zirvesinde görüşeceğini belirtti.

28.06.2022, 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022, 16:09

Son dakika: Erdoğan-Biden görüşmesinin tarihi belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Biden görüşmesinin yarın yapılacağı açıklandı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı açıklamada Erdoğan ve Biden'ın yarın NATO zirvesinde görüşeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan bu sabah NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamada "Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik."

Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkileri, bölgesel konular ve NATO Zirvesi'ne dair değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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