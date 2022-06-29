Madrid’deki kritik NATO Zirvesi Başkan Erdoğan’ın da katılımıyla başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'e hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gündemdeki konu başlıklarını değerlendirirken, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

'BİZ KURU LAF İSTEMİYORUZ'

Yunanistan ile ilgili meselelere değinen Başkan Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı ile görüştüğümde dedik ki aramıza 3. kişileri sokmayalım. Ama ne oldu yine ABD parlamentosundaki konuşmasında neler dediğini gördük. Bize karşı 15 Temmuz darbe girişimini yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı neresi oldu? Yunanistan oldu. İkili bir görüşmeyi benim Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Bizim Yunanistan ile olması gereken ne vardı? Yüksek düzeyli stratejik toplantımız vardı ama ben kaldırdım, bitti o iş. Şimdi bunu bitiren lider kalkıp da orada Miçotakis'in görüşme talebine evet der mi? Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler, ondan sonra bakacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Türkiye, NATO ve İsveç ile Finlandiya arasındaki dörtlü zirve de dün yapıldı. İspanya'ya hareketinden önce bu konuya da değinen Erdoğan, Türkiye'nin haklı tutumunu zirve vesilesiyle bir kez daha anlatacağını da aktarrak, "İsveç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek zorundalar. Beklemekten öte biz NATO'nun 70 yıllık üyesiyiz, Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Dolayısıyla bu sabah Sayın Biden ile de görüştük, bir araya gelme arzusunu ifade etti biz de olabilir dedik. Orada hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, biz artık orta sahada top çevirmekten bıktık. Bu arada ABD ile en önemli görüşmemiz F-16 meselesi idi ve hala masada. Ortada yine bir oyalama taktiği sürüyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİDİR'

NATO için Türkiye'nin alelade bir ülke olmadığını da sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "İlk 5'ten biriyiz. Biden ile görüşmemizde kendisine yine söyleyeceğim. Biz nasıl NATO ortağıyız ki bütün bu silahlar gönderiliyor terör örgütlerine? Onlar Türkiye'ye karşı kullanılıyor" dedi.

EN YÜKSEK KATILIMLI ZİRVE OLACAK

İSPANYA'NIN başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi 30'u üye 44 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla NATO'nun tarihindeki en üst düzey ve en kalabalık katılımlı zirvesi olacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de zirvenin yüksek öneme sahip bir toplantı olacağına değinerek, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularının da ele alınacağını ve bu konuda ilerleme sağlamak istediklerini dile getirdi. İttifakın "daha tehlikeli ve daha az öngörülebilir bir dünyada" önünde yol haritası olacak Stratejik Konsept belgesinin kabul edileceğine değinen Genel Sekreter, NATO'nun savunmaya daha fazla yatırım yapmak istediğini de bildirdi. Ciddi bir değişim üzerinde uzlaşı sağlanacağını aktaran Stoltenberg, ayrıca Rusya ile savaşan Ukrayna'ya kapsamlı destek paketi için anlaşmaya varılacağını da kaydetti.