İadesi istenecek teröristler belli

İSVEÇ ve Finlandiya, NATO'ya üyelik yolunda Türkiye'nin taleplerini kabul ederken, bu iki ülkeden istenecek teröristlerin listesi de belli oldu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Finlandiya'da 6 PKK'lı, 6 FETÖ'cü, İsveç'te 10 FETÖ'cü, 11 PKK'lının dosyaları bekliyor. Mutabakattan sonra bunların iadesi hususunu yeniden yazacağız ve hatırlatacağız" ifadelerine yer verdi.

İsveç'in Türkiye'nin iadesini istediği bazı terör şüphelilerine vatandaşlık bile verdiği belirlendi. İsveç'in Kırmızı Bülten ile uluslararası aramaları olan PKK'lı teröristler Halef Tak, İsmet Kayhan, Aysen Alhan (Marja Furhoff), Mehmet Sıraç ile TKP-ML/TİKKO'lu Neriman Candan, Mustafa Candan ve THKP- C'li Hamza Yalçın'a vatandaşlık verdiği ortaya çıktı.

KATİLLERİ DE VERMİYORLAR

İSVEÇ, terör suçlularının yanı sıra cinayet, uyuşturucu gibi suçlardan arananları da Türkiye'ye vermiyor. Bu kapsamda da Okan Kale ile Dede Taş'ın uyuşturucu, Şenol Arslan'ın dolandırıcılık, Abdurrahman Akuş, İdris Akuş ve İbrahim Akuş'un kan davası sonucu cinayet, Mehmet Turgay'ın ise silah kaçakçılığı suçlarından iadesi istenen isimler olduğu öğrenildi.