NATO zirvesi sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

NATO tarihindeki en önemli zirvelerden birini daha sona erdirdik. Zirvenin başarısı için gösterdikleri gayret için Stoltenberg ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın ardından liderler düzeyinde 3'üncü kez bir araya geldik. Madrid zirvesi geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemliydi. Ukrayna'ya ittifakın desteği tamdır. Yıkım ve gözyaşının sona erdirilmesi için çaba sergilemeliyiz. Diplomatik girişimlerimizi artırmalıyız. Zirvenin ilk oturumunda Zelensky bize videokonferans ile mesajını iletti. Zelensky ile ilk günden itibaren yakın görüşmelerimi sürdürüyorum. Putin ile de yakın temaslarımı sürdürüyorum. Tüm bunlar kalıcı barışı sağlamak içindir. Savaşın ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. İstanbul'daki müzakere ile yeşeren barış umudunu artırmamız gerekiyor. Temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz, krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi konuları hakkında bilgi verdik.

Dün kabul ettiğimiz stratejik konsept önemli. Bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan ilkeleri yeniden teyit etmiştir. Bu sene ittifaka katılımının 70'inci yılını kutlayan, müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye gelecekte de söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden, mücadelenin tam bir uyumla sürdürülmesi zaruridir. Oturumda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nasıl bir önem arz ettiğini vurguladım.

Bugün bize kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının garantisi yoktur. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en ufak müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar ortadadır. Huzuru ve güvenliği tehdit eden bu beladan kurtulmamız gerektiğini güçlü bir şekilde vurguladım. Terör örgütleri ile mücadelemizi anlatan bir videoyu liderler ile izleme fırsatı buldum. FETÖ, PKK/YPK ve DEAŞ'ın kanlı yüzünü bir kez daha anlatma fırsatı bulduk. Müttefikler olarak terörün hepsi ile mücadelede samimi, tutarlı ve net adımlar atmamız şart.

"ARTIK OYALAMALARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMAMIŞTIR"

Yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele eden, binlerce evladını şehit veren bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya konusundaki süreçte kırmızı çizgilerimizi ortaya koyduk.

"DİPLOMATİK BİR ZAFERDİR"

İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. İsveç ve Finlandiya ile mutabakatta yer alan uygulamaları takip edip, adımlarımızı buna göre atacağız. İsveç'in verdiği sözü şudur, 73 teröristin Türkiye'ye iadesi sağlanacak.