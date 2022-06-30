  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Stoltenberg’den Türkiye'ye teşekkür

Stoltenberg’den Türkiye'ye teşekkür

30.6.2022

Stoltenberg’den Türkiye’ye teşekkür

NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde birliğin her alanda daha da güçlendirileceğinin altı çizilirken, İsveç ve Finlandiya'nın da birliğe davet edildiği ifade edildi. Rusya'ya karşı yeni bir stratejik konseptin kabul edildiği de açıklanırken, "Ukrayna ile tam bir birlik içindeyiz. Rusya, saldırıları derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, yaptığı basın toplantısında Türkiye'ye özel teşekkür etti. Ukrayna'nın da NATO üyeliğinde problem olmayacağını aktaran Stoltenberg, "Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye bu nedenle teşekkür ediyoruz" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA