Stoltenberg’den Türkiye’ye teşekkür

NATO zirvesinin sonuç bildirgesinde birliğin her alanda daha da güçlendirileceğinin altı çizilirken, İsveç ve Finlandiya'nın da birliğe davet edildiği ifade edildi. Rusya'ya karşı yeni bir stratejik konseptin kabul edildiği de açıklanırken, "Ukrayna ile tam bir birlik içindeyiz. Rusya, saldırıları derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" denildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, yaptığı basın toplantısında Türkiye'ye özel teşekkür etti. Ukrayna'nın da NATO üyeliğinde problem olmayacağını aktaran Stoltenberg, "Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı. Türkiye'ye bu nedenle teşekkür ediyoruz" dedi.