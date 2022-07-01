Başkan Erdoğan Asgari Ücret zammını açıkladı

Milyonların merakla yanıt aradığı sorunun yanıtını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden verdi. İşte milyonların merak ettiği, 'Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı... Yani asgari ücret ara artışla 5 bin 500 lira oldu. Erdoğan, işçiyi enflasyona ezdirmeme sözünün tutulduğunu, işverenin de mağdur edilmediğini söyledi.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

Aziz milletim, asgari ücret komisyonumuzun kıymetli üyeleri, sizleri muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı yeni bir programı uygulamaktadır. Başarıyla yürütürken önce salgın ardından savaşın bozduğu dengeler sebebiyle yeni durumla karşı karşıya geldik. Kurdaki ve enflasyondaki yükselişle yaşadık. Enflasyon sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Ekonomik işleyişe ve insanların hayatlarına olan etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi takip ederken, asıl dikkatimizi ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik, veriyoruz.

Vatandaşlarımızın günlük hayatlarında enflasyon sebebiyle yaşadığı sıkıntıları asla görmezden gelmedik. Çalışanlar başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek pek çok tedbiri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması bu çabalarımızın ürünüdür.

Yıl başında hem asgari ücrette hem memur ve emekli maaşlarında ciddi artışlar yapmıştık. Emekçilerimizin ücretlerinde yüzde 50 gibi tarihi artışı gerçekleştirmiştik. Artışın tamamını işverenin üstüne de yıkmadık. Aralık ve ocak aylarının enflasyonda yol açtığı kamburun artışların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Kamu çalışanları ve tüm emekli maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zaten yapılacak.

Bakanlığımız talimatımızla komisyonu topladı. Bakanlığımızın görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışmada yeni rakam belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. Devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.

TİSK BAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret zammı açıklması yaptı. Akkol, "Güzel bir asgari ücret belirledik. Yeni yılda asgari ücrete bir kez daha zam yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun. İşbirliğimizi devam ettirmeye gayret edeceğiz." dedi.