‘İmzaladığımız muhtıra diplomatik bir zaferdir’

NATO Liderler Zirvesi'nin kapanış oturumuna katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Gündemi değerlendiren Başkan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesi öncesinde imzalanan muhtıranın önemini vurguladı.

"Bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır" diyen Başkan Erdoğan, "Terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gitmeden mücadelenin tam bir dayanışma içerisinde sürdürülmesi zaruridir. Masumların canları ve kanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan çeteler hepimizin düşmanıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka ülkelere karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Son günlerde PKK ve uzantılarının en küçük bir müdahale karşısında sergilediği pervasızlıklar bunun en açık örneğidir. Müttefiklerimizden sözde değil eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimizi vurguladım" dedi.

'TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI'

Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden, binlerce evladını teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara artık tahammüllerinin kalmadığını dile getiren Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda yaşananlar da Türkiye'nin hassasiyetlerini ortaya koymuştur. Salı günü imzalanan mutabakat muhtırasının, Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığı olarak görüyoruz. Ancak bu başlangıçtır. Bu muhtıradaki konuların uygulanmasını takip edecek adımımızı buna göre atacağız. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu açıdan bakmanın daha önemli olacağına inanıyorum. Şüphesiz bu muhtıra zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Türkiye PKK ve uzantıları ile tam işbirliği, mücadelede dayanışma, PYD-YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayide ambargolara gidilmemesi ve işbirliğinin artırılması, terör suçlularının iadesi konusunda adım atılması ki İsveç 73 teröristi iade etme sözü verdi. Muhtıranın uygulanmasını takip amacıyla daimi bir mekanizma kurulmasına da karar verildi. Türkiye'ye yönelik terör propagandalarının engellenmesi konusunda sağlam garantiler almıştır. Böylece Türkiye'nin ilk günden itibaren dile getirdiği hassasiyetle güçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı İsveç ve Finlandiya halklarıdır. Bu karar bu ülkelerin halklarının barış huzur ve güvenliğine de katkı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜM ÇABALARIMIZ ATEŞKES İÇİN'

Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değindi. İki ülkenin liderleriyle görüşmeyi sürdüreceklerini aktaran Erdoğan, "Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta başında telefon diplomasisini sürdüreceğiz. Koridoru işletme gayretine çalışacağız. Gemilerimiz ile bu ürünlerin tahliyesinin ve üçüncü ülkelere naklini sağlamaya gayret edeceğiz. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Tüm çabalarımız ateşkes içindir. İstanbul süreci ile yeşeren umutları devam ettirmemiz gerekiyor. Elini taşının altına koyabilen bir mütefik olarak rolümüzün takdirle karşılandığını gördük. Önceliğimiz bu krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi" dedi.

'BİDEN ELİNDEN GELENİ YAPACAK'



ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını desteklediğini söylediğinin hatırlatılması üzerine Başkan Erdoğan, "Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. bu konuda Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını söyledi. Benim de geniş bir ekibim ABD'deydi. Gerekli görüşmeleri yaptılar. Sayın Biden'ın gayretleri sonuç bulacaktır. O yüzden gecikmeden ayrıca bir heyeti de göndereceğiz" dedi.

BİDEN da NATO zirvesi sonrası yaptığı değerlendirme toplantısında ABD'nin Türkiye'ye F-16 satması gerektiğini söyledi. Biden, "Türkiye'ye bir güvence verdiniz mi yeni F-16'lar konusunda?" sorusu üzerine, "Aralık ayında da söyledim. Onlara F-16'ları satmamız gerekiyor. Bunları modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda kongreden onay alabileceğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı. Ukrayna'daki savaşa ilişkin de konuşan Biden, "Putin NATO'yu parçalayabileceğini düşündü ama İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile beklemediği şeyle karşılaştı. Rusya'nın kazanmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YUNANİSTAN HESAP VERMEK ZORUNDA'

Erdoğan, bir basın mensubunun Yunanistan ile ilişkileri sorması üzerine bu konuya da değindi. Yunanistan'ın tutumunun Türkiye'nin siyaset anlayışına uymadığını söyleyen Erdoğan, "Ben ikili ilişkileri birlikte yapalım dedim. Ancak ABD Kongresi'nde ve Davos'ta aynısını yaptı. Adacıklara ziyaretler yaptı, silahlandırma gayretine girdi. Bu Lozan Anlaşmasına ters. ABD'nin burada üs kurma olayları -ki bunları sorunca aldığımız cevap Rusya'ya karşı olduğuydu. Tabii benim halkım bunlara inanmıyor pek. Biz bunlara olumlu bakmıyoruz. Bizim hava sahamızı 147 defa ihlal eden Yunanistan hesap vermek zorundadır. Hem 147 defa ihlal edeceksin, sonra da silahlı kuvvetlerimiz gerektiğini yaptığında kızacaksın. Lozan Anlaşması'nı okusunlar ona göre de gereğini yapsınlar" ifadelerini kullandı.

SON GÜN 4 LİDERLE DAHA BİR ARAYA GELDİ

Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki diplomasi trafiği son gün de sürdü. Erdoğan, dün 4 liderle daha bir araya geldi. İlk olarak sabah saatlerinde İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile bir araya gelen Erdoğan, ardından Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kabul etti. Bu görüşmenin ardından Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile buluşan Başkan Erdoğan, son olarak Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile bir araya geldi.