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Haberler Gündem “Yurt içindeki PKK üyesi sayısı 150’nin altına indi”

“Yurt içindeki PKK üyesi sayısı 150’nin altına indi”

1.7.2022

“Yurt içindeki PKK üyesi sayısı 150’nin altına indi”
TSK'NIN terör örgütü PKK ile kararlı mücadelesi, sınır hatları ve harekat bölgelerinde başarıyla sürerken, yurt içinde de örgüte son yıllarda darbe üstüne darbe vuruldu. Türkiye sınırları içerisinde iyice tükenen örgüt, artık bitme noktasına geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı MGK Genel Sekreterleri İçişleri Bakanlığı Çalışma Toplantısı'nda konuya değindi. Soylu, "Sadece 2014 yılında 5 bin 558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın bugün yurt içindeki tüm silahlı eleman mevcudu 150'nin altına indi" diye konuştu.
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