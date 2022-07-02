Asgari ücrete yüzde 30 zam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve sendika başkanlarıyla bir araya gelerek asgari ücret 2022 ara zam oranını açıkladı. Türkiye'nin bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi programını uyguladığını ifade eden Erdoğan, "Önce salgın sonra savaşın bozduğu küresel ekonomik nedenlerle karşı karşıya geldik. En olumsuz sonuçları kurdaki ve enflasyondaki yükseliş olarak yaşadık. Enflasyon tüm dünyanın sorunudur. Ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbirleri aldık, almaya devam ediyoruz. İstihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Çalışanları sadece enflasyona ezdirmeden hayat pahalılığı karşısında desteklemektir" dedi.

'DEVLETİN DESTEĞİ SÜRECEK'

Yılbaşında ciddi artışlar yaptıklarını aktaran Başkan Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çabalarıyla emeklilerimizin maaşlarında tarihi artışı gerçekleştirdik. Asgari ücrette devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm maaşların asgari ücret kadar olan kısımlarından vazgeçtik. Bu artışların bir süre sonra yetersiz kaldığını tespit ettik. Arkadaşlarımızdan gerekli hazırlıkları yapmasını istedik. Kamu çalışanları ve emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde bir artış yapılacak. Asgari ücretlerin de kayıplarını telafi etmeleri gerektiğini gördük. Komisyon toplantıya çağırıldı. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Asgari ücrete temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 30 ara artış yapıyoruz. Net 5500 lira olacak. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecek" ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek. Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu. Yapılan değişiklik sayesinde, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden bu ay yararlanması sağlanmış oldu.