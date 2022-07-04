Başkanlık sistemi 5’inci yaşına giriyor

Türkiye'de başkanlık sistemi 5'inci yaşına başarılarla yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 4 yıllık performansını değerlendirdiğimiz bugünlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan-Türk Devlet Aklı'nın dışta ve içte gerçekleştirdiği müthiş stratejik hamlelerin dikkatlerden kaçmaması gerekiyor. Başkanlık sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği ve hükümet programıyla taahhüt ettiği bir ajandası ile gelecek 10 yılları hedeflemiş durumda. Başkan Erdoğan'ın ajandasında yer alan 2023-2053-2070 paradigmaları BÜYÜK TÜRKİYE'yi hedefe alırken 21'inci yüzyıl yürüyüşünün ruhunu ifade etmektedir. Her yüzyılda bir yeni dünya düzeni kurulmaktadır. Geçtiğimiz 20 yüzyıl, 1915 Birinci Dünya Savaşı ile kurgulanmaya başlanmış, 1930'larda yerine oturmuştu. İçinde yaşadığımız 2022'lerde 21'inci yüzyıl düzeni kurulmaktadır. 2030'larda yeni dünya düzeninin oturacağı hesaplanırken BÜYÜK TÜRKİYE'NİN bu yeni düzende ETKİLİ BÖLGESEL BİR GÜÇ olarak nereye oturacağı, yakın coğrafyamızın nasıl şekilleneceği ve şekillendirileceği çok çok önemli. Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, geleceği çok iyi okuyarak 21'inci yüzyıla, 2015'lerde hazırlanmaya başlamıştır. 2015 seçimlerinde CHP'nin-Derin ABD'nin aparatı bölücü terör örgütü PKK'nın yardımı ile İKTİDAR OLMAYA kalkması karşısında TÜRK DEVLET AKLI, çok akıllı ve uzun vadeli düşüncelerle hazırlıklarına hız vermiştir. Başkan Erdoğan'ın stratejik hazırlıklarını gören Derin ABD-Avrupa, 2016 yılında aparatları FETÖ ile darbe yapmaya kalkmış, aziz Türk milleti-Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberliği ile Türkiye'ye yeniden BATI PRANGASI TAKILMASI düşüncesi paçavraya çevrilmiştir. Evet. Yeni dünya düzeni kurulurken, TÜRKİYE NE YAPIYOR?

Türkiye büyümek, refahı tabana yaymak mecburiyetinde. Bunun için de önce dinamik, süratle karar alan, parlamentodan çıkan koalisyon hükümetlerinin yaşayacağı kaostan etkilenmeden stratejik hamleler yapmayı sağlayacak BAŞKANLIK SISTEMİ şarttı.

SİSTEMİN DIŞ BAŞARILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geleceği iyi okuyarak 2017 yılında anayasada sistemi baştan aşağıya yenileyen ve Türkiye'nin 21'inci yüzyıl yürüyüşünün yol taşlarını döşeyen düzenlemeler için halk oylaması yapılmış ve aziz milletimizin oylarıyla parlamenter sistemden BAŞKANLIK SİSTEMİNE geçilmiştir. 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde aziz milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde 52 oyla Cumhurbaşkanı olarak seçti. Bugün başkanlık sistemi 5 yaşına girdi. Geçen 4 yılda dışta ve içte o kadar çok stratejik hamleler yapıldı ki bunların sonuçlarını önümüzdeki 10 yıllarda çok daha iyi anlayacağız. BAŞKAN Erdoğan-Türk Devlet Aklı 4 yıl içinde DİNAMİK-SÜRATLE KARAR ALAN-UYUMLU-KARARLI özellikleriyle Libya'dan Irak-Suriye'de ABD-PKK KORİDORUNU parçalamaktan tutunuz, Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e, Kıbrıs'tan Azerbaycan- Karabağ Ermeni işgaline son vermeye, Balkanlar'daki Türk varlığına sahip çıkmaktan Asya Türk Devletler Birliği'ne (7 Devlet Bir Millet) kadar çok önemli stratejik hamleler gerçekleştirdi. Bu kadar geniş ve çok etkili stratejik hamleleri PARLAMENTER SİSTEM OLSAYDI, BAŞARAMAZDIK. Parlamentodan çıkan hükümetleri Derin Amerika-Avrupa çok kolaylıkla yıkardı. Daha önce yaptıkları gibi (1991- 2000 arasında beş ayda bir hükümet kurulur ve yıkılırdı). Bakınız, günümüzde Suriye ve Libya'da kahramanlık yaratan Türk askerini destekleyen TBMM tezkerelerine karşı, Türkiye'yi yöneteceklerini söyleyen ALTILI MASA'nın CHP'si HDP ile ortaklaşa HAYIR derken İyi Parti EVET diyor. Daha iktidar olmadan hayati bir meselede ters düşenlerin halini görün. Daha gelmeden parçalandılar.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİN İÇTEKİ BAŞARILI ÖZELLİKLERİ

BAŞKAN Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin MİLLİ DURUŞ özellikleri MİLLİ SAVUNMAMİLLİ ENERJİ-MİLLİ EKONOMİ -MİLLİ İSTİHBARAT'ın gelişmesinde hayati roller oynamaktadır. Kahraman Türk ordusu ve Türk savunma sanayii tarihi başarılara imza atmaktadır. Milli imkânlarla geliştirilen projeler, katma değerli yatırımlar birbirini kovalamaktadır. BÜYÜK TÜRKIYE OLMATürkiye'nin kalkınma hikayesi müthiş gelişmelere sahne olmaktadır. Böyle hayati gelişmeler sürerken Başkan Erdoğan'ı devirerek başkanlık sistemini tekrar BİRÇOK ENTRİKAYA İMKAN VERECEK PARLAMENTER

SİSTEME döndürmek için Derin ABD-Avrupa tarafından CHP-KEMAL KILIÇDAROĞLU OMURGASINDA KURGULANAN altılı masa, dış ajanlar da içeriden devşirdikleri farklı pozisyondaki etkili isimlerle, bürokrasiyi kilitlemeye çalışmaktadırlar. Bakınız, ALTILI MASA'NIN KALBİ ABD, CİĞERİ

AVRUPA'dır. Son olarak 10 maddelik bir bildiri yayınlandı. Bu bildiride yer alan maddelerin altı boş, detaylar da İKİ YÜZLÜ bir durumu içeriyor. İçinde PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ yok. Yazamazlar. Onları bir araya getiren AĞA BABALARI kızar. Yani Amerika ve Avrupa kızar.

SONUÇ

KEMAL Kılıçdaroğlu, göreve geldiğimizde 'Ordumuzu Suriye'den, Irak'tan çekeceğiz' diyendir. 'Libya'da, Irak'ta, Suriye'de ne işimiz var' demekten utanmayan Kılıçdaroğlu ve yavruları belli ki Türkiye'nin Irak ve Suriye sınırlarındaki ABD-Avrupa aparatı teröristlere dokunmayacaklar. Gözlerinde Washington, Londra, Berlin parlıyor. Altılı Masa'nın parlayan ABD-Avrupa gözlerinden Bağımsız Türkiye'ye fayda gelmez.