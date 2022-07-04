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MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğu bildirildi.

04.07.2022, 15:05

MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

Son dakika: MSB duyurdu: 29 terörist etkisiz

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