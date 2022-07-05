Diplomatik zaferi kıskanan ve gölgeleyen CHP ile İP

Türkiye, aylar süren diplomasi trafiğini başarıyla yürütmüş, ayak oyunlarını bertaraf etmiş, sonuç olarak talep ettiği bütün konuları, Madrid'te NATO'ye girmek isteyen İsveç ve Finlandiya'ya kabul ettirmiş. Ancak CHP-İP başta olmak üzere muhalefet, Türkiye'nin bu diplomatik başarısından rahatsız oldu. Kıskançlık nöbetleri yaşıyor. Türkiye başarılı olmuş, CHPİyi Parti genel başkanlarının umrunda değil. Türkiye PKK koridorlarını parçalıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve yavrularının morali bozuluyor. Dertleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan-Türkiye'nin diplomatik zeminlerde başarı göstermesinden rahatsızlar. Madrid'te diplomatik bir zafere imza atmış ülkemizin dışarıdaki başarısını içeride gölgelemeye çalışan, kıskanan bir CHP-İP bloğu karşımızda.

VETO KARTI TÜRKİYE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'teki NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin DİK DURUŞUNU SERGİLEMİŞ, burnundan kıl aldırmayan Finlandiya ve İsveç'i kıvrandırmış, NATO'nun ağababalarına derin mesajlar vermiş; Kemal Kılıçdaroğlu ve yavruları rahatsız oluyor. Türkiye, NATO'da sadece bir davet sürecini başlatmış, VETO KARTI TÜRKİYE'NİN ELİNDE, AZİZ MİLLETİN TBMM'SİNİN ELİNDE; Kılıçdaroğlu, Akşener ve yavruları kıskançlık nöbetleri geçiriyor. Başkan Erdoğan-Türkiye'nin akıllı manevraları ile ZİRVE BAŞARILI GEÇİYOR. BİR ANDA KIYAMET KOPUYOR.

Nasıl bir karakter bu? Nasıl bir ruh hali bu? Başkan Erdoğan'ı kıskandıklarından, Türkiye'nin başarısından, diplomatik zaferlerinden onur duymayan Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve yavrularının gözleri kör, kulakları duymuyor, ağızları var ama gerçekleri konuşmuyorlar

Muhalefet acınası bir hal göstermekten utanmıyor. Kılıçdaroğlu, Akşener ve yavruları acizliklerinden, çaresizliklerinden gocunmuyor. Erdoğan'ı indirmekten başka dertleri yok.

UMURLARINDA BİLE DEĞİL

Türkiye dış politikada başarılı oluyormuş, Ege-Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlarimizi koruyormuş, Irak-Suriye'de ABD aparatı PKK koridorlarını parçalıyormuş, kardeşimiz Azerbaycan ile Karabağ'ı işgalden kurtarıyormuş, umurlarında değil. Yeter ki Başkan Erdoğan başarılı olmasın. İnsanda biraz vicdan olsa Erdoğan kıskançlığı ile Türkiye'nin başarısını gölgelemez. ABD-Biden'ın ve Fransa- Macron'un gözlerine, sözlerine bakarak Erdoğansız Türkiye projesine hizmet etmek peşinde gezenleri aziz milletimiz sevmez. Derin ABD'nin, Avrupa'nın kendilerini iktidara getireceğini sanıyorlar ve heyecanlanıyorlar.

BUNU DAHA ÖNCE DE GÖRDÜK

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan-Türkiye kıskançlıklarını, başarıyı gölgeleme çalışmalarını daha önce de gördük. Doğu Akdeniz'de, Suriye'nin kuzeyinde, Ege Adaları'nda, Libya'da, Balkanlar'da, Karabağ'da başarılı hamleler yaptı Türkiye. Onur duyacaklarına Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve yavrularının morali bozuldu. İçeriden müdahalenin yeni yolları denenmeye başladı. Bunun çok örneklerini gördük. En son NATO ZİRVESİ'NDE DE bir kez daha test ettik. Bir anda içeride Kılıçdaroğlu ve Akşener'in sinirleri gerildi. Neden acaba? Çünkü altılı masada bir araya getirilmiş ATLANTİK İTTİFAKI'nın liderleri Büyük Türkiye'nin ajandasına göre hareket etmiyorlar. Çünkü, Washington'dan, Berlin'den, Londra'dan içeriye ajandayı servis ediyorlar.

MİLLİ OLMAYAN HAREKETLER

ALTILI masa liderleri, daha ötesi ABD-Avrupa Türkiye'ye yaptırım uygulasın, ekonomi batsın, Başkan Erdoğan siyasi olarak zora girsin diye bekliyorlar. Kılıçdaroğlu, Akşener ve yavrularının bu hareketleri milli değildir. Amaçları BÜYÜK TÜRKİYE YÜRÜYÜŞÜNÜ VE DİPLOMATİK ZAFERLERİ GÖLGELEMEKTİR. Yakın coğrafyamızda jeopolitik fay hatlarının kırıldığı, bölgesel savaşların tamtamları çalarken muhalefetin olumsuz tavırları, milli olmayan çıkışları; Türkiye'ye yazık değil mi? TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE VEREN BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK BAŞARILARINI

DEĞERSİZLEŞTİRMEK, vicdanları mühürlenmiş insanların harcıdır. HİÇBİR ÜLKEDE BÖYLESİ DIŞ POLİTİK ZAFERLERİ, BAŞARILARI KISKANMAK, GÖLGELEMEK YOKTUR.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan- Türkiye'nin dış politik başarılarına ve zaferlerine gözleri kör ederek içeriden müdahale etmek, Türkiye'yi yeniden dar alana çekmeyi amaçlamak ne demektir. Kılıçdaroğlu, Akşener? Yüzyıl önce parçalanmış, içeriye kapatılmış Türkiye'nin önüne 100 yıl sonra çıkan jeopolitik fırsatları kıskançlıkla boşa çıkarmaya, Türkiye'yi küçültmeye zihniniz, ruhunuz nasıl izin veriyor? Bütün ön yargılarınızdan, ön kabullerinizden, öfkelerinizden, kıskançlıklarınızdan ve siyasi kimliklerinizden biraz olsun geri çekilin. GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTENMİYOR.

AZİZ MİLLETİMİZ SABIRLA BEKLİYOR.