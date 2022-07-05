Metina ve Şırnak’ta 4 terörist öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca Şırnak-Beytüşşebap kırsal alanında, 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, teröristlerle 2 M-16 silah ile mühimmatlarının ele geçirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

DÜZCELİ SERHAT ÇAVUŞ IRAK'TA ŞEHİT DÜŞTÜ

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından taciz atışı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın (29) şehit olduğu açıklandı. Şehidin, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde yaşayan babası Ahmet Bal'a acı haberi Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Bal'ın bekar ve 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenildi

SÖZDE KONSEY ÜYESİ KADIN PKK'LI ETKİSİZ

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından gerçekleştirilen operasyon ile PKK'nın üst kadrosuna bir çizik daha atıldı. Terör örgütü PKK-HPG'nin sözde Konsey Üyesi ve YJA-STAR'ın sözde tepe yönetiminde yer alan Berfin Nurhak kod adlı Hanım Demir, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. MİT'in Gara alanındaki saha ajanları, Hanım Demir'i adım adım takip etti. Sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgi titizlikle analiz edildi ve operasyon için en uygun zaman beklendi.

ÖRGÜT kadrolarıyla yapacağı toplantının yeri tespit edilen Hanım Demir'e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan nokta operasyon ile terörist Demir ve beraberindeki diğer PKK'lılar etkisiz hale getirildi.