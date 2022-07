Başkan Erdoğan’dan çok önemli mesajlar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sizlerle burada bir arada gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Sizler belediye başkanlığı dönemindeki eserlerle adlarını tarihe yazdırmış kadrosunuz. İnşallah birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Şu anda karşımızdaki muhteşem tablo kolayca oluşmadı. Kardeşlerimin kimileriyle çeyrek asrı geçen en yenisiyle 10 15 yılı geride bırakan mücadelemiz var. Ülkemize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu yaşadık.

Nice badireleri aştık. Nice saldırılara birlikte göğüs gerdik. Sıfatlar makamlar gelir geçer, gurur verici yaşanmış hakikatler bizimle kalır. Dünyada pek az lidere böylesine köklü kaliteli kadroyla yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamdediyorum.

ÇANKIRI'DAKİ DODURGA SEÇİMİ

Ankara'nın da İstanbul'unda Meclis'lerini biz kazandık. Kayıplarımız ilk fırsatta telafi etmeye kararlıyız. Nitekim geçtiğimzi hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri Anadolu irfanınının göstergesi olarak tarihte yerini almıştır. Cumhur İttifakı Yüzde 87'lik bir oranla açık ara kazanmıştır. Seçimde farklı bir sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların Cumhur İttifakı kazandığında başlarını nasıl kuma gömdüklerini siz de görüyorsunuz.

"ARTIK VİZYONU BELİRLEYEN BİR TÜRKİYE VAR"

Türkiye işgale uğrasa düşmanı çiçekle karşılayacak bu ruhu tanıyoruz. Değerli kardeşlerim Türkiye 2023'te yapılacak olan seçime hazırlanıyor. Siyasi hayatımızın her günü mücadele ile geçti. Aynı şekilde sorumluluk üstlendiğimiz her yerde milletimizin ihmal edilmişliğinin telafisi için gece gündüz çalıştık. Yaşanan her gelişme duymak istemeyen kulakların bile inkar edemeyeceği bir hakikat olarak ortaya koymaktadır. Artık kendi vizyonunu belirleyen bir Türkiye var.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Eğitimden sağlığa ulaşımdan enerji kadar her alanda sahip olduğu güçlü altyapı ile hedeflerine kilitlenen bir Türkiye var. Dünyada yaşanan zorlu sınamalar Türkiye'nin sahip olduğu bu gücü daha önemli hale getirmiştir. Elbette sıkıntılarımız mevcuttur. Özellikle ekonomide hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü biliyoruz. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar gelir seviyelerini artırarak yaşadığımız sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanlarımızın maaşlarındaki iyileştirmenin de hayırlı olmasını diliyorum

ŞUBAT-MART AYINDA KONTROL ALTINA ALACAĞIZ

Belki insanlarımızın alım güçleri enflasyon sebebi ile bir miktar düştü ama kimseyi şisiz, aç ve açıkta bırakmadık. Şubat-Mart ayında enflasyonu kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz. Milletimize gece gündüz şu 3 konuyu anlatacağız. Birincisi ülkemizi nereden nereye getirdiğimizdi. Türkiye'yi hakettiği konuma ancak biz getirdik biz getireceğiz. Koalisyon dönemlerinin ülkemize maliyetleri ile ödediği acı bedeller ortadadır.

"FETÖ ARTIK NATO'NUN KAYITLARINDA"

Herhalde NATO Zirvesi'ni izlediniz. NATO'nun kayıtlarına PKK/YPG/FETÖ terör örgütü olarak kayıtlara girmiştir. Her şey ortada. 3 dakikada NATO Zirvesi'nden ekranda Türkiye'deki teröristlerin dünyanın değişik ülkerinde nasıl cirit attığını bütün liderlere gösterdik. Artık gizli saklı bir şey yok. Ülkenin yönetimindeki en küçük zaafiyerin ağır bedelleri olacaktır. 2023 seçimlerini bizim kazanmamız şarttır. Bunların muhasebesini çeşitli zeminlerde beraberce yaptık ve yapıyoruz. Bu seçim nefsaniyetler haretet edilebilecek bir seçim değildir.

Türkiye dünün Türkiye'si değildir. Sizlerden her yerde doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı, kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.