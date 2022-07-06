İtiraz reddedilmiştir!

CHP'NİN son yıllardaki en kirli algı operasyonunun çöktüğü bir kez daha tescillendi. Mahkeme '128 milyar dolar' yalanı nedeniyle CHP'yi 60 bin liralık tazminata mahkum ederken, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, ana muhalefet partisi tarafından yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini bildirdi.

AVUKAT İsa Sinan Göktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar' yalanı, daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP'nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır. CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir. Ana muhalefet partisi, her alanda "yalan ve iftira" üzerine politikalar üretmekte, bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte, hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir."

CHP'nin 128 milyar dolar yalanı tescillendi! Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak CHP'den tahsil edilen tazminat parasını bağışladı!

1 KURUŞ BOŞA HARCANMADI

AVUKAT Göktaş sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok iyi bilindiği üzere müvekkil Sayın Albayrak, milletinin hizmetinde olduğu süre boyunca devletin malı 'yetimin hakkı' şiarıyla hareket etmiş, devletin bir kuruşunu dahi boşa harcamamış ve harcatmamıştır. Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere; 'Merkez Bankası'nın herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.' Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkûm olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur."

TAZMİNAT ŞEHİT YAKINLARINA BAĞIŞL

BERAT Albayrak'ın CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin liralık tazminatın tamamını Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağı belirtilmişti. Avukat İsa Sinan Göktaş, "Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere, davalı CHP'den tahsil edilen tüm bedelin, Sn. Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" açıklamasında bulundu.