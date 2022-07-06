‘Ticaret hacmimiz rekor seviyenin üzerine çıktı’

İtalya Başbakanı Mario Draghi, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Draghi baş başa görüşmelerinin ardından Türkiye- İtalya Üçüncü Hükümetlerarası Zirve Toplantısı'na başkanlık etti. İlgili bakanların katılımıyla yapılan zirvede; Türkiye-İtalya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilirken, ikili işbirliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

YÜZDE 34'LÜK ARTIŞ YAŞANDI

Başkan Erdoğan, zirve ve imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İtalya ile 9 anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Konuşmasında Türkiye'nin ticaret hacminin arttığına dikkat çeken Erdoğan, "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. İlişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

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TÜRKİYE'NİN ÖNEMİ ORTADA

"İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulunduk" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin, Avrupa Birliği için pek çok alanda ne denli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. Erdoğan toplantıda ayrıca Ukrayna krizini de ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

İLK ZİYARET ANITKABİR'E

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Draghi, ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Başbakan Draghi, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Draghi, beraberindeki heyetle burada fotoğraf çektirdikten sonra Anıtkabir Özel Defteri'ne, "İtalya ve Türkiye, köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir. Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle" yazarak imzaladı.