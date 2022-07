Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Türkiye'de yabancı temsilcilik mensuplarının Dışişleri Bakanlığı'ndan görüş alınması kararını 'çürümüşlük' olarak nitelendirmesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki geldi.

'BU BİR ŞIMARIKLIK'

SÜLEYMAN Soylu, söz konusu kararda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası olduğuna vurgu yaparak, "Bu bize geldi. Biz de dağıtım yapmamız gereken yerlere gönderdik. Biz çadır devleti değiliz de bulunduğu yeri çadır kurumu olarak nitelendirenler var. Bu bir şımarıklıktır. Devletin bu bütüncüllüğünü, devletin hassasiyetini çürümüşlük olarak değerlendirmek de cehalettir. Cehalet olur mu? Hazreti Adem'den beri insanoğlunun dönem dönem kendi menfaati ile ilgili bulunduğu yerden bakarak dünyanın merkezini kendi bulunduğu merkez zannederek yaptığı değerlendirmelerden maalesef ayıplar da cehaletler de çıkar. Bizim görevimiz, bu görevlerde bulunduğumuz sürece devlet kaidesini ayakta tutmaktır. Ne bulundukları kurumlar çadır kurumlarıdır ne bu devlet bir çadır devletidir" dedi.

'HER ŞEYDEN MENFAAT ÇIKARAN ZAVALLILAR'

HERKESİN kurallara uymak zorunda olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Yani her şeyden kendisine bir siyasi menfaat devşirmeye çalışan zavallılar, elbette olacaktır. Kifayetsizler elbette olacaktır. Bazen niteliksizliklerini ve iş yapma kabiliyetlerinin yoksunluğunu kavga ile örtmek isteyenler her daim olacaktır. Bugün de olmuş dün de olmuş yarın da olmaya devam edecektir. Ayinesi iştir kişinin, lafa hiç ihtiyaç duyulmaz" dedi.