  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan'dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

07.07.2022, 14:34

Başkan Erdoğan’dan silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın ailesine taziye telefonu

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Başkan Erdoğan, görüşmede, doktor Ekrem Karakaya'nın menfur bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA