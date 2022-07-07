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Haberler Gündem Son dakika: Bakanlıktan 81 ile genelge! Kurban Bayramı öncesi cezaevleri için açık görüş kararı!

Son dakika: Bakanlıktan 81 ile genelge! Kurban Bayramı öncesi cezaevleri için açık görüş kararı!

Son dakika haberi....Adalet Bakanlığı'ndan cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelgeye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz'da cezaevlerinde açık görüş gerçekleştirilecek.

DHA

07.07.2022, 09:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022, 09:44

Son dakika: Bakanlıktan 81 ile genelge! Kurban Bayramı öncesi cezaevleri için açık görüş kararı!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi', cumhuriyet başsavcılıklarına gönderildi. Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

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