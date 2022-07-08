Bakan Koca’dan hatırlatma dozu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca breysel koronavirüs tedbirleri konusunda bir açıklama yaptı.

Koca yaptığı son dakika açıklamasında "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." dedi

Bayrama buruk giriyoruz.

Bir hekimin hayattan koparılması bizleri sarstı. Telafi edilemez olan can kaybıdır. Bunun dışında zaten geçici olan bazı sıkıntıları hızla aşacak güçte ve noktadayız. Birkaç konudaki değerlendirmemi dikkatinize sunuyor, bayramınızı kutluyorum. pic.twitter.com/wou6Jzv3Di