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Bakan Koca'dan hatırlatma dozu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." dedi

08.07.2022, 19:32

Bakan Koca’dan hatırlatma dozu uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca breysel koronavirüs tedbirleri konusunda bir açıklama yaptı.

Koca yaptığı son dakika açıklamasında "50 yaş üstüyle risk grubundakilerin, son aşıları üzerinden 6 ay geçmişse, hatırlatma dozu aşılarını olmalarını ısrarla öneriyoruz. Bu grubun, temasın artacağı bayram günlerinden başlayarak kendilerini bilhassa koruması gerekmektedir. Maskeyi zaruri kılan durumları hepimiz biliyoruz." dedi

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