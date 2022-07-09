İran’a kritik ziyaret

Başkan Erdoğan, 19 Temmuz'da İran'a önemli bir ziyaret gerçekleştirip Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelecek. İran ile bölgesel ve ticari meseleler başta olmak üzere birçok konu görüşülecek. Türkiye ve İran arasındaki en kritik konu ise 'Suriye'ye olası operasyon' olacak. Görüşmelerde, iki komşu ülke arasında çeşitli alanlarda uzun vadeli iş birliğini geliştirmek için ortak mekanizmalar kurulacak, imzalanacak mutabakat zaptında ise Türkiye, İran ve BAE arasındaki ticaret koridoru ile ilgili sürecin de yer alması bekleniyor. Diğer taraftan; Erdoğan'ın İran çantasında; terör, göç, insan kaçakçılığı gibi güvenlik konuları da bulunuyor.

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