‘Her zaman söylüyorum Tabipler Birliği kapatılmalı’

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı, bakır ibrikle su döktü.



'TERCİH MİLETİMİZİN'

Türk milleti ve İslam aleminin bayramını kutlayan Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'nin kapatılmasının gerekliliğine bir kez daha vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin beşinci yılında olduğunu anımsatan Bahçeli, "Türkiye'nin muhtemelen 18 Haziran 2023'te genel seçim yaşayacağı için her şeyi millet iradesine bırakmayı, tercihi milletimizin yapmasını arzulamalıyız. Yoksa üç-beş ne idüğü belirsiz, her olayda millete ters düşen ve siyasete alet kuruluşlarla bir yere varmak mümkün değildir. Her defasında söylüyorum, Tabipler Birliği kapatılmalıdır. Hekim kardeşlerim, kendi kuruluşlarını yeniden sahiplenmeli ve yeni bir organizasyona gitmelidir. Doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım" diye konuştu.



