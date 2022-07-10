Hudutta bayram namazı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Kurban Bayramı'nı 'şehitler tepesinin kartalları' olarak nitelendirilen, Hakkari Dağlıca'daki askerlerle kutladı. Geceyi, bir dönem teröristlerin 'girilemez' dediği bölgede geçiren Akar, bayram namazını da Mehmetçik ile kıldı. Daha sonra 'hudut kartalları' ile bayramlaşan Akar, "Burada görev yapmak büyük bir şeref. Geçmişe bakıldığında burada çok ciddi mücadeleler verildi ve bölge teröristlerden temizlendi" dedi. Önceki gece Yüksekova'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geceyi Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde geçirdi. Bakan Soylu, sabahın erken saatlerinde üs bölgesinde nöbet tutan askerlerle sohbet etti. Buradaki askerlerle bayram namazını kılan Bakan Soylu, daha sonra tek tek bayramlaştı.



BAŞKAN ERDOĞAN'A TELEFONLA BAĞLANDILAR

Bakan Soylu, üs bölgesinden Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Erdoğan, "Sizler bu vatanı özellikle şehitlerimizin ardından bütün teröristlere karşı her türlü kararlılığı göstererek korumaya devam ediyorsunuz" dedi.