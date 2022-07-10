Rusya Ukrayna’yı 130 günde ikiye böldü

Konuk Yazar Bülent Erandaç yazdı



Avrupa jeopolitik fay hatlarını çatlatan ABD-Biden ile Rusya- Putin arasındaki UKRAYNA SAVAŞ SATRANCINDA 130 güne girilince çok önemli bir gelişme oldu. RUSYA-PUTİN, Ukrayna'nın doğusundaki DOMBAS'IN SON NOKTASI

Lisiçansk kentini ele geçirdiğini açıkladı. 24 Şubat'ta başlattığı savaşın 130. gününde, DONBAS'ın tamamını ele geçirirken, Ukrayna'yı Dinyeper Nehri yakınlarından itibaren ikiye böldü. Lisiçansk, sanayi bölgesi Donbas'ın bir parçası olan Luhansk'ta Ukrayna'nın elinde kalan son şehirdi. Rusya, buradaki Severodonetsk kentini geçen ay ele geçirmişti.

Rus ordusu ve yanlısı ayrılıkçılar, kent merkezinin işgalini, harap olmuş belediye binasına Sovyetler Birliği bayrağı çekildiğini gösteren bir videoyu da paylaşıldı.

PUTİN'İN İKİNCİ HAMLESİ NE?

Rusya lideri Putin'in, doğuda Ukrayna'nın elinde kalan son şehir Lisiçank'ı işgal ettikten sonra ikinci hamlesinin ne olacağının ABD-NATO-Avrupa stratejik masalarında tartışıldığı öğrenildi. ABD savunma ve istihbaratı, 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor' haberlerini sızdırırken İngiliz istihbaratı, Rusya'nın ikince hedefi olarak Dinyeper Nehri'ni geçerek Kiev'in güneyine sarkmayı ve Kiev ile Odesa arasını işgal etmeyi de plandığını iddia etti.

ABD ve İngiliz istihbaratından bu bilgiler sızdırılırken Rusya'nın da Ukrayna işgalinin 130'uncu gününde kuzeyde Harkov ve liman kenti Odessa'ya giden önemli bir güzergah üzerinde bulunan güneydeki Mikolayiv kentine hava bomdardımanlarını artırdığı haberleri geliyor.

RUSYA BALTIK'I KAYBETTİ. AZAK DENİZİ'Nİ ELE GEÇİRDİ.

ABD Başkanı Biden ile Rusya Başkanı Putin'in jeopolitik satrancı sürüyor. Ukrayna savaşı jeopolitik haritaları değiştirmeye başladı. UKRAYNA SAVAŞ SATRANCI'nda 130 günün sonunda Avrupa haritası gayrı resmi değişti.

Putin'in Ukrayna'yı işgale başlamasının kritik sonuçlarından birisi ortaya çıktı. Putin, Karadeniz'de AZAK DENİZİ'Nİ tamamen kontrol altına alırken, Baltık Denizi'nde tamamen kıskaca girdi.

Baltık Denizi'ndeki Rusya çıkışı St. Petesburg ve Litvanya içindeki toprakları dışındaki Kaliningrad'da çembere alındı. Rusya'nın Kaliningrad'ı donanmasının deniz ve hava üslerinin jeopolitik merkezleri.

73 YIL SONRA BİR İLK

NATO ittifakının kuruluşundan yaklaşık 73 yıl sonra Avrupa'nın tamamı Kuzey Buz Denizi'nden Akdeniz'e, NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmiş olacak.

Rusya'nın 2014'ten bugüne Ukrayna'yı hedef alan saldırılarının temel amaçlarından birinin Karadeniz sahil şeridinde hakimiyet sağlamak olduğu biliniyor.

Ancak 24 Şubat'ta başlayan Rus işgali, Moskova için Karadeniz'de daha fazla etkiyi amaçlarken, Baltık Denizi'nden tamamen soyutlanma sonucunu doğurabilir.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olması durumunda, Rusya'nın Baltıklardaki tek toprağı Kaliningrad, tamamen NATO ülkeleriyle çevrelenecekken, Baltık Denizi de adeta bir NATO gölüne dönüşecek.

Bu da Rusya'nın bölgede askeri faaliyetleri ve etkisine darbe indirecek bir jeopolitik durumun ortaya çıkması sonucunu doğurabilir.

Finlandiya'nın NATO üyesi olması halinde güvenlik ittifakının boyu 1300 kilometre daha uzayacak.

Finlandiya, Rusya ile 1300 km'lik bir sınırı paylaşıyor. Bu da Helsinki'nin olası üyeliğinde Rusya'nın bugüne kadar geri planda bıraktığı İskandinav sınırında güvenlik önlemlerini artırması anlamına gelecek.

SONUÇ

İKİNCİ SOĞUK SAVAŞ TETİKLENİYOR.

Putin-Rusya, Kuzey Denizi dahil olmak üzere Baltık Denizi'nde daha fazla güç bulundurmak zorunda kalırken, tehdit algısının boyutu da büyüyecek. Bu da Moskova ile Batılı ülkeler arasındaki gerilimin büyümesine ve Rusya'nın Çin ile askeri işbirliğini artırmasına sebep olabilir. KALİNİNGRAD GELECEĞİN ABD-NATO İLE RUSYA SAVAŞININ EN KRİTİK NOKTASI OLMAYA ADAYDIR.