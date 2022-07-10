Saldırganın hedefinde bir de dini lider varmış

Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'yu silahla vurduğu belirtilen Yamagami Tetsuya'nın bir dini lideri de hedef almak istediği bildirildi. Saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı. Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi. Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.



SORUŞTURMA AÇILIYOR

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı Abe Şinzo'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırıda "güvenlik kusuru" olup olmadığına dair soruşturma açılacağını bildirdi.

DİĞER