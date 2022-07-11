2022 yılında 52 bin göçmen sınır dışı edildi

SON dönemde artış gösteren düzensiz göç ile mücadele sürüyor. Bu kapsamda artırılan denetimlerle binlerce kaçak toplanarak Göç İdaresi'nde, sınır dışı edilmek üzere gözetim altına alınıyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Daire Başkanlığı, bu yıla ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre 1-7 Temmuz tarihlerinde yakalanan düzensiz göçmen sayısının 5 bin 923 olduğu bildirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin bin 980'inin Afganistan, 364'ünün Pakistan uyruklu olduğu belirtildi. Yakalanan 5 bin 923 düzensiz göçmenden toplam 3 bin 778'inin ülkelerine geri gönderildiği açıklandı. 1 Ocak-7 Temmuz 2022 itibariyle gönderilen düzensiz göçmen sayısı 52 bin 11 olarak açıklandı.

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