Başkanların tatil aşkı yağmur-çamur demedi

İstanbul ve Ankara'da Meteoroloji'nin günler öncesi yaptığı uyarıların ardından Kurban Bayramı'nda etkili olan sağanak yağmur sonrası dereler taştı, birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul ve Ankara'daki altyapı sıkıntısı bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bayram tatili nedeni ile şehir dışında olmaları iki büyük kentte krize neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile memleketi Konya'da bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bayram tatillerini yarıda kesip çalışmaları yerinde görmek için İstanbul'a geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ı sahada göremeyen vatandaşlar da tepki göstererek, "Ankara'da yağmur ve sel var. Mansur Yavaş 10 günlük tatilde... İstanbul'da yağmur ve sel var. Ekrem İmamoğlu tatilde... Hem de en çok tatili Süleyman Soylu hak ederken..." dedi.



SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Ankara'da da önceki akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü. Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAVAŞ 10 GÜN İZİNLİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cuma gününden itibaren 10 gün izne çıktığı öğrenildi. Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarmasına rağmen bayram öncesi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bayram tatilinde olması kentte krize neden oldu.

VALİ YERLİKAYA KONYA'DAN DÖNDÜ

Bayram ziyareti için memleketi Konya'ya giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel felaketinin yaşanmasının ardından çalışmaları yerinde görmek için kente döndü. Yerlikaya, sel felaketinin bilançosunu da basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD yetkilileri ile sahada incelemelerde bulundu.



İSTANBUL

FETHİYE'DE LÜKS OTELDE

Tüm bunlar olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalarda yoktu. İmamoğlu'nun Muğla Fethiye'ye bağlı Uzunyurt'ta tatil yaptığı öğrenildi. İmamoğlu'nun daha önce de birçok kez olduğu gibi, yaşanan afete rağmen tatilini sürdürmesi tepki çekti. İmamoğlu'nun kaldığı lüks oteldeki odaların günlük fiyatlarının 4 bin 900 TL ile 18 bin TL arasında değiştiği öğrenildi.



'İL DIŞINDAYDIM' DEDİ

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İmamoğlu Twitter'dan açıklama yaptı. İl dışında olduğunu belirten İmamoğlu, İstanbul'da sorun yaşanmadığını iddia ederek herkesi sağduyulu olmaya davet etmekle yetindi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ile Yavaş'ı sahada göremeyen vatandaşlar tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Bir vatandaş, "İstanbul'da yağmur ve sel var. Ekrem İmamoğlu tatilde... İstanbul'da yağmur ve sel var. Ekrem İmamoğlu tatilde..." derken bir diğer vatandaş da "Günlerdir sel riskiyle alakalı meteoroloji bilgi veriyor. Ama hem Ekrem İmamoğlu, hem de Mahsur Yavaş tatilde vurmayın öldüm ey başkancıklar" ifadelerini kullandı.



BAKAN SOYLU SEL BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin ardından tatilini yarıda bırakarak geldiği İstanbul Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.