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Haberler Gündem Evinde bomba imal etmiş

Evinde bomba imal etmiş

11.7.2022

Evinde bomba imal etmiş

Japonya eski Başbakanı Abe Şinzo'yu sokak ortasında katleden saldırganın evini silah imalathanesine çevirdiği ortaya çıktı. Japon polisi, Tetsuya Yamagami'nin (41) evinde bulunan, cep telefonuyla kontrol edilen beş ve dokuz namlulu bir "av tüfeği" de dahil olmak üzere el yapımı olan silahlara ve bombalara el koydu. Japon medyası, Yamagami'nin çevrimiçi satın alınan parçalardan silah yaptığını, saldırıyı planlamak için aylar harcadığını açıkladı. Japonyanın kuruluşu NHK, şüphelinin polise, bazılarını internetten satın aldığı parçalarla üç, beş veya altı boru olmak üzere çelik boruları bantla sararak silah yaptığını söylediğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞ
EVİNDE "bomba yapmaya çalıştığını" itiraf eden zanlının, Abe'yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiğini ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığını söylediği belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami'nin "kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı" ihtimali üzerine yoğunlaştı.

HALK SUİKASTÇININ İDAMINI İSTİYOR
Suikastle ilgili soruşturma devam ederken bir yandan da Japon halkının verilecek ceza için beklentileri de tartışma konusu oldu. Suikastçı için Japonya'da idam cezası verilmesi yönünde büyük bir beklenti olduğu belirtildi.

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