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Son dakika: Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermanistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine verilen önem vurgulandı.