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Haberler Gündem Son dakika: PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA AA

11.07.2022, 12:27

Son dakika: PKK’ya Pençe-Kilit darbesi! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

KANDİL'E SİHA ATIŞIYLA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.

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