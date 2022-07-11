Son dakika: PKK’ya Pençe-Kilit darbesi! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" denildi.

KANDİL'E SİHA ATIŞIYLA 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.

SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.